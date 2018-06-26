المؤتمرنت -

22 شهيداً وجريحاً بمجزرة جديدة للعدوان في الحديدة

استشهد وأصيب 22 مدنياً في مجزرة ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارة حافلة تقل نازحين في الخط الرابط بين مديريتي الجراحي وزبيد ما أدى إلى استشهاد وإصابة 20 مواطنا.



وأشار المصدر إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم ثلاثة لم يتم التعرف عليهم و11 جريحا من ضحايا جريمة استهداف طيران العدوان للحافلة التي تقل النازحين.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة اخرى على الخط العام بمديرية زبيد، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.