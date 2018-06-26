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طيران العدوان يشن 5 غارات على الحديدة
الثلاثاء, 26-يونيو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 5 غارات على الحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم 5غارات على مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيرن العدوان استهدف بخمس غارات منطقة جبل العريش بمديرية جبل راس.
(سبأ)
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