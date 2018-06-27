المؤتمرنت -

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة مروعة بحق النساء والأطفال بمحافظة الحديدة، فيما واصل شن غاراته الإجرامية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على حافلة تقل نازحين بين الجراحي وزبيد في محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة لم يتم التعرف عليهم ، وإصابة 11 آخرين .



وشن الطيران خمس غارات على منطقة جبل العريش بمديرية جبل راس بالمحافظة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي علاف والأزقول بمديرية سحار وغارة على مديرية شدا وغارتين على منطقة طيبة الاسم بمديرية كتاف محافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بثلاث غارات منطقة السحي في كرش بمحافظة لحج ، وشن غارة على منطقة حمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز.