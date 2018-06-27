المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية

قُتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن ٢٨ مرتزقا قتلوا وأصيبوا بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في جبهات الحدود والداخل.



وفي جبهة الساحل الغربي لقي القيادي المرتزق إبراهيم تمام ركن تسليح مايسمى اللواء الأول التهامي ومرافقيه مصرعهم بنيران الجيش واللجان في منطقة الفازة ، وتم تدمير طقم عسكري للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنه في المنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان استهدفوا مخزن أسلحة لمرتزقة العدوان في منطقة النخيلة بالدريهمي ما أدى إلى احتراقه بالكامل.



وتكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال كسر زحف لهم من عدة اتجاهات على مواقع الجيش واللجان الشعبية في حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز ، واستمر سبع ساعات بمساندة الطيران الحربي للعدوان.



وفي محافظة لحج أوضح المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل شنوا هجوماً مضاداً على مواقع المرتزقة في سلسلة التباب في جبهتي الشريجة والسحي في كرش انتهت بالسيطرة عليها واغتنام عتاد المرتزقة وتدمير طقم.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام عتاد عسكري متنوع في عملية هجومية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة يعيس بمريس محافظة الضالع.



ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم على تبة الرباح بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، فيما لقي القيادي المرتزق في ما يسمى اللواء ١١٧ (العفاريت) عبدالعزيز الهتاري مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.



وفي قطاع جيزان قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين إثر دك تجمعاتهم شرق موقع ام بي سي بقذائف المدفعية ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في مثلث الركبة كما تم تدمير طقم عسكري سعودي شرق موقع الرميح.



وأفاد المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين شرق موقع الدود وثالث شرق موقع الرميح بالإضافة إلى قنص أربعة من المرتزقة شرق موقع ام بي سي.



ونفذت وحدة الهندسة كميناً محكماً لدورية عسكرية في العمق السعودي ما أدى إلى مصرع وإصابة من كانوا فيها.



وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات وآليات الجنود السعوديين والمرتزقة في موقع الشرفة وغرب السديس وصحراء البقع بنجران ، مشيراً إلى قنص اثنين من المرتزقة غرب السديس وقبالة منفذ الخضراء.



وفي عسير هاجم الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع المرتزقة غرب مجازة وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في مجازة ، فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى قبالة منفذ علب.