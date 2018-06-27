الأربعاء, 27-يونيو-2018 الساعة: 04:32 م - آخر تحديث: 04:22 م (22: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - قُتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
الأربعاء, 27-يونيو-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
قُتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن ٢٨ مرتزقا قتلوا وأصيبوا بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في جبهات الحدود والداخل.

وفي جبهة الساحل الغربي لقي القيادي المرتزق إبراهيم تمام ركن تسليح مايسمى اللواء الأول التهامي ومرافقيه مصرعهم بنيران الجيش واللجان في منطقة الفازة ، وتم تدمير طقم عسكري للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنه في المنطقة نفسها.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان استهدفوا مخزن أسلحة لمرتزقة العدوان في منطقة النخيلة بالدريهمي ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وتكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال كسر زحف لهم من عدة اتجاهات على مواقع الجيش واللجان الشعبية في حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز ، واستمر سبع ساعات بمساندة الطيران الحربي للعدوان.

وفي محافظة لحج أوضح المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل شنوا هجوماً مضاداً على مواقع المرتزقة في سلسلة التباب في جبهتي الشريجة والسحي في كرش انتهت بالسيطرة عليها واغتنام عتاد المرتزقة وتدمير طقم.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام عتاد عسكري متنوع في عملية هجومية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة يعيس بمريس محافظة الضالع.

ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم على تبة الرباح بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، فيما لقي القيادي المرتزق في ما يسمى اللواء ١١٧ (العفاريت) عبدالعزيز الهتاري مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وفي قطاع جيزان قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين إثر دك تجمعاتهم شرق موقع ام بي سي بقذائف المدفعية ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في مثلث الركبة كما تم تدمير طقم عسكري سعودي شرق موقع الرميح.

وأفاد المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين شرق موقع الدود وثالث شرق موقع الرميح بالإضافة إلى قنص أربعة من المرتزقة شرق موقع ام بي سي.

ونفذت وحدة الهندسة كميناً محكماً لدورية عسكرية في العمق السعودي ما أدى إلى مصرع وإصابة من كانوا فيها.

وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات وآليات الجنود السعوديين والمرتزقة في موقع الشرفة وغرب السديس وصحراء البقع بنجران ، مشيراً إلى قنص اثنين من المرتزقة غرب السديس وقبالة منفذ الخضراء.

وفي عسير هاجم الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع المرتزقة غرب مجازة وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في مجازة ، فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى قبالة منفذ علب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى ادنى مستوى
رياضة: روخو يقود الأرجنتين بهدف "ذهبي" إلى دور الـ16
رياضة: كرواتيا تسدي خدمة العمر للأرجنتين
أخبار: المجلس النرويجي يدعو لوضع حد للنزاع في اليمن
رياضة: البيرو تودع المونديال بثنائية في شباك أستراليا
رياضة: تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك
رياضة: إسبانيا والبرتغال إلى دور الـ 16
أخبار: مصرع وجرح عسكريين سعوديين بجيزان
أخبار: 22 شهيداً وجريحاً بمجزرة جديدة للعدوان في الحديدة
أخبار: الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بوحدة وسيادة اليمن
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات في عمليات نوعية
أخبار: وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف
أخبار: العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
رياضة: ايران تعادل البرتغال وتفشل في التأهل لدور الـ16
رياضة: إسبانيا تفلت من الخسارة أمام المغرب
أخبار: قصف مدفعي وصاروخي مسدد على العمق السعودي
أخبار: قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة
أخبار: مصرع مرتزقة وتدمير آليتين لهم بصرواح
رياضة: الأوروغواي تنتزع الصدارة من روسيا بثلاثية
رياضة: السعودية تفوز على مصر في الوقت القاتل
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة العميد حسين كريش
فنون ومنوعات: علي ربيع يكشف عن صلة قرابته بمحمد صلاح
اقتصاد: الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: توقعات الارصاد الجوية خلال الـ(24) ساعة القادمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018