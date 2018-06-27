المؤتمرنت -

مصدر بالخارجية يدين مجزرة العدوان بحق نازحي الحديدة

دان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات تواصل الجرائم والاعتداءات اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وأخرها استهداف طيران التحالف حافلة تقل نازحين بمحافظة الحديدة والذي أسفر عن قتل وجرح عشرين مواطن بينهم نساء وأطفال.



ودعا المصدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المدنيين وإدانة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن من قبل تحالف العدوان.



وأشار المصدر إلى أن صمت المجتمع الدولي هو الذي شجع دول العدوان على الاستمرار والتمادي في ارتكاب تلك الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني.



وجدد المصدر الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان منذ 26 مارس 2018.



كما أكد المصدر أن الجرائم اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني تهدف إلى عرقل جهود السلام التي تبذل في الوقت الراهن من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والرامية إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن للعام الرابع على التوالي.