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المؤتمر نت - عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريات كتاف ورازح والصفراء وسحار بمحافظة صعدة بـ10 غارات، كما شن 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة

العدوان السعودي يستهدف صعدة وحجة بـ34 غارة
الأربعاء, 27-يونيو-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يستهدف صعدة وحجة بـ34 غارة
عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريات كتاف ورازح والصفراء وسحار بمحافظة صعدة بـ10 غارات، كما شن 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الصفراء استهدفت إحداها منطقة مذاب، وغارتين على منطقة أحما الطلح بمديرية سحار.

وأشار إلى أن الطيران قصف بثلاث غارات منطقتي الحجلة وآل علي بمديرية رازح الحدودية، وغارتين على المصادر في منطقة العطفين بمديرية كتاف، فيما تعرضت مناطق سكنية في منطقة آل فاضل بحيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف ب 24 غارة مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي.









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