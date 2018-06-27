المؤتمرنت -

اللجنة العليا للاختبارات توجه باستيعاب الطلاب النازحين

أقرت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي، السماح للطلاب النازحين من محافظة الحديدة بالإلتحاق في أقرب مركز امتحاني يتواجدون في محيطه.



وطالبت اللجنة الجهات المعنية، بتوفير الدعم المادي للنازحين لتأدية أمتحاناتهم وكذا دعم العملية الامتحانية التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بما يضمن إنجاح عملية الاختبارات التي يجري الاستعداد لها حاليا على قدم وساق.



كما أقرت اللجنة تمديد فترة السماح باستكمال استلام بيانات الطلاب المتقدمين للاختبارات بما فيها الصور الشخصية إلى بعد غد الجمعة 29 يونيو الجاري .. محملة مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات مسؤولية حرمان الطلاب الذين لم تستكمل وثائقهم من دخول الاختبارات .



وفي الاجتماع شدد الدكتور الحامدي على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح الاختبارات العامة .. مؤكدا حرص الوزارة وسعيها لتوفير الإمكانات والاحتياجات لإنجاز هذا العمل