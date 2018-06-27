المؤتمرنت -

مصرع قائد المرتزقة في نهم وأخرين بعمليات نوعية

قتل وأصيب العشرات من قوى العدوان ومرتزقته في جبهات نهم وتعز والحدود، وتدمير عشرات الآليات العسكرية بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان لم تتمكن من إخلاء قتلاها وجرحاها في المواجهات .. لافتا إلى أن عدد من الجثث والجرحى وصلوا إلى مستشفى مأرب ومن ضمن القتلى المرتزق قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر علي الذيباني.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية دمروا قوة حاولت الهجوم على مواقع أضيق وشعير والمصادر والقذاميل في جبهة الأجاشر بالبقع وكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتدمير طقم عسكري بمن عليه قبالة موقع أضيق.



وفي جبهة جيزان استعاد الجيش واللجان الشعبية تبة الفراص باتجاه الحدود مع مديرية رازح وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان فشل في إسناد مرتزقته حيث شن أكثر من أربع غارات على الجيش واللجان الشعبية قبل أن تتم السيطرة على تبة الفراص كاملة وهروب بقية القوة التي كانت متمركزه فيها.



كما أفشل أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هجوما لمرتزقة العدو على مواقع الجيش واللجان في جبهة علب بعسير وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.



وأشار المصدر إلى أن الجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسرو زحفين للعدو ومرتزقته على جبل ايباد بجبهة مندبة بعسير وكبدوا العدو ومرتزقته خسائر كبيرة.



وكسر أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هجوما مكثفا استمر لعدة ساعات على مواقعهم في العنيين وتبه الصفراء وتبه الجبيرية في جبل حبشي بمحافظة تعز، ولقي عدد من عناصر العدو ومرتزقته مصرعهم وأصيب أخرون وفرار القوة المهاجمة.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين كسروا عمليات هجومية مسنودة بغطاء جوي مكثف على مواقعهم بجبهة قانية من محورين، وكبدوا العدو مرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار القوات المهاجمة.