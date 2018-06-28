المؤتمرنت -

13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي على 6 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 47 غارة على 6 محافظات، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 مواطناً وتدمير المنازل والممتلكات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طفلاً أصيب بجروح جراء قصف صاروخي سعودي على مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية ، كما أصيب رجل مسن وتضرر منزل مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية الصفراء و غارتين على منطقة أحما الطلح بمديرية سحار ، وست غارات على مناطق الحجلة وآل علي والأزهور بمديرية رازح ، واستهدف بأربع غارات منطقة العطفين وبثلاث غارات منطقة البقع بمديرية كتاف.



وتعرضت مناطق سكنية في آل فاضل بمديرية حيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وذكر المصدر أن سبعة مواطنين استشهدوا وجرح أربعة آخرون إثر غارة على منطقة الربصة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران غارة على منزل مواطن في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة ورزان بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز، وغارة على منطقة كرش بمحافظة لحج ، كما شن 24 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي نجران شن طيران العدوان السعودي غارتين على موقع الطلعة .