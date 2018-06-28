الخميس, 28-يونيو-2018 الساعة: 02:45 م - آخر تحديث: 02:37 م (37: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 47 غارة على 6 محافظات، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 مواطناً وتدمير المنازل والممتلكات خلال الـ 24 ساعة الماضية

13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي على 6 محافظات
الخميس, 28-يونيو-2018
المؤتمرنت -
13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي على 6 محافظات
شن طيران العدوان السعودي 47 غارة على 6 محافظات، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 مواطناً وتدمير المنازل والممتلكات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طفلاً أصيب بجروح جراء قصف صاروخي سعودي على مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية ، كما أصيب رجل مسن وتضرر منزل مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية الصفراء و غارتين على منطقة أحما الطلح بمديرية سحار ، وست غارات على مناطق الحجلة وآل علي والأزهور بمديرية رازح ، واستهدف بأربع غارات منطقة العطفين وبثلاث غارات منطقة البقع بمديرية كتاف.

وتعرضت مناطق سكنية في آل فاضل بمديرية حيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وذكر المصدر أن سبعة مواطنين استشهدوا وجرح أربعة آخرون إثر غارة على منطقة الربصة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران غارة على منزل مواطن في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة ورزان بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز، وغارة على منطقة كرش بمحافظة لحج ، كما شن 24 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي نجران شن طيران العدوان السعودي غارتين على موقع الطلعة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ما حقيقة خضوع القيصر كاظم لحقن البوتوكس؟
اقتصاد: الذهب ينزل لأدنى مستوى
رياضة: البرازيل تتفادى مصير ألمانيا في مونديال روسيا
رياضة: سويسرا تتعادل مع كوستاريكا وتبلغ دور الـ16
أخبار: قاهر يستهدف تجمعاً للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
أخبار: مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي في الحديدة
رياضة: المكسيك والسويد يتأهلان إلى دور الـ16
رياضة: كوريا الجنوبية تطيح بألمانيا من مونديال روسيا
فنون ومنوعات: منافس أوبر يبدأ بتوظيف سائقات تاكسي سعوديات
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى ادنى مستوى
أخبار: مصدر بالخارجية يدين مجزرة العدوان بحق نازحي الحديدة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
أخبار: العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
رياضة: روخو يقود الأرجنتين بهدف "ذهبي" إلى دور الـ16
رياضة: كرواتيا تسدي خدمة العمر للأرجنتين
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في الضالع
أخبار: 8 غارات للعدوان على الحديدة ولحج
أخبار: المجلس النرويجي يدعو لوضع حد للنزاع في اليمن
رياضة: البيرو تودع المونديال بثنائية في شباك أستراليا
رياضة: تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك
رياضة: إسبانيا والبرتغال إلى دور الـ 16
أخبار: مصرع وجرح عسكريين سعوديين بجيزان
أخبار: 22 شهيداً وجريحاً بمجزرة جديدة للعدوان في الحديدة
أخبار: الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بوحدة وسيادة اليمن
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات في عمليات نوعية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018