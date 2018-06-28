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المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل دك تحصينات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
الخميس, 28-يونيو-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل دك تحصينات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع قاهر_M2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي .

وفي نجران لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمرت آلية عسكرية خلال كسر زحفهم في صحراء الأجاشر ، واستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الصحراء نفسها.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في المخروق الكبير والصغير ونهوقة وغرب السديس وصحراء البقع ، مبيناً أنه تم قنص أحد المرتزقة في الطلعة.

و قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر أبو المض ومجمع المعزاب و قرية المدرسة وجنوب قرية المعايين في جيزان ، وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة قبالة موقع الدخان.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال تطهير موقع قبالة جبل قيس في عملية نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية.

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا خلال كسر زحفين لهم قبالة منفذ علب في عسير استمرا من الصباح حتى ساعات المساء الأولى مسنودين بالطيران الحربي والإستطلاعي، كما تم إحراق آلية عسكرية في مجازة.








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