المؤتمرنت -

البرلمان يُدين المجازر ويدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته

أدان رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بأشد العبارات المجازر التي يرتكبها طيران تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف حافلة تقل نازحين بالحديدة راح ضحيتها 20 شهيداً وجريحاً بينهم نساء وأطفال .



واستنكر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم صمت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تجاه استمرار مجازر العدوان ، مطالباً بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.



وأكد أن جريمة استهداف حافلة النازحين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي نتيجة صمته أمام هذه الجرائم ، مشيراً إلى أن هذا الصمت شجع دول العدوان على التمادي في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني.



ودعا نواب الشعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الهيئات والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم وممارسة دورهم في إدانة انتهاكات وجرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني.



وشدد بيان مجلس النواب على ضرورة قيام هذه الجهات الدولية بمسؤوليتها في وضع حد لجرائم العدوان والضغط على دول التحالف بقيادة السعودية لإيقاف العدوان الظالم والذي يمارس بأشكال مختلفة وفك الحصار الجائر البحري والبري والجوي.



ودعا نواب الشعب الجماهير اليمنية إلى مزيد من الثبات والتماسك ورص الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية امام مؤامرات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وترحم النواب على جميع شهداء الوطن متمنين الشفاء العاجل للجرحى.



