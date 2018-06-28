المؤتمرنت -

تدمير 3 آليات للمرتزقة ومصرع طاقمهما

دمرت وحدة الهندسة بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 3 آليات عسكرية لمرتزقة العدو السعودي في الجوف ومأرب والبيضاء.



وأكد مصدر عسكري مصرع عنصرين من مرتزقة العدوان بتدمير آليتهم شرق منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف.



وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تحصينات ومواقع مرتزقة العدوان في الخليفين وصبرين بذات المديرية محققة إصابات مباشرة .



مؤكداً، استهداف آلية لمرتزقة العدوان في منطقة الضيق في مديرية صرواح بمأرب ما أسفر عن مصرع وإصابة ثلاثة مرتزقة كانوا على متنها.



وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية دمرت آلية لمرتزقة العدوان بجبهة قانية في محافظة البيضاء ومصرع من كان على متنها.