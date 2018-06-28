المؤتمرنت -

مصرع 50 مرتزقا وتدمير 18 آلية بالساحل الغربي

لقي أكثر من 50 من مرتزقة العدو مصرعهم بينهم قيادات خلال تصدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل لعدد من العمليات الهجومية لقوى الغزو والاحتلال بالساحل الغربي في محاولة للتقدم في جبهات التحيتا والفازة والمجيليس خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري مصرع أكثر من 50 عنصرا من المرتزقة بينهم قيادات كبيرة وتدمير 18 آلية عسكرية متنوعة لقوى العدوان بمن عليها في المواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية منذ مساء امس.



وأشار المصدر إلى أن جثث القتلى والجرحى تركت في المواقع التي انكسرت فيها قوات الغزاة والمحتلين .



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا خمس مدرعات بطواقهما وكذا ثمانية أطقم عسكرية حديثة بما عليها من قوات وعتاد حربي خلال الساعات الماضية.. مشيرا إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية دمروا خمس مدرعات مساء امس بما عليها.



وأوضح المصدر أن جبهة شمال التحيتا شهدت عملية استدراج والتفاف نوعي على قوات الغزاة والمحتلين في مصنع التمر الذي حاولت القوة المهاجمة السيطرة عليه.. لافتا إلى أن القوة المهاجمة تكبدت خسائر فادحة وتدمير مدرعة وثلاثة أطقم عسكرية بعتادها واغتنام عتاد حربي وذخائر متنوعة تركها الغزاة قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار بتجاه صحراء شمال التحيتا .



وبين المصدر أن قوى العدوان تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الهجومية الفاشلة التي نفذها العدو من غرب مدينة التحيتا خلال الساعات الماضية وفرار بقية القوة المهاجمة بتجاه الصحراء .



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية دمروا طقم عسكري ومصرع وإصابة ما كان على متنه خلال التصدي للعملية الهجومية غرب مدينة التحتيا فيما تم تدمير مدرعه بصاروخ موجه ومصرع طاقمها وكذا استهداف تجمع للغزاة في العملية بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، .. لافتا إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة وثلاثة أطقم بمن عليها.



ولفت المصدر إلى أن العدو حاول التقدم من المنطقة الصحراوية في المجيليس لقطع طريق التحيتا السويق ومني بخسارة لم يكن يتوقعها.. مبينا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية التفاف على الغزاة والمرتزقة الذين فروا بتجاه الصحراء بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد .



كما دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية مدرعة وطقمين عسكريين بمن عليهما من المرتزقة في منطقة الفازة في إطار العمليات النوعية التي ينفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية وفق الخطط العسكرية المتبعة من قبل القيادة في معركة الساحل .



كما أكد المصدر استمرار محاصرة الغزاة في المناطق التي حاولوا التقدم منها واستمرار أبطال الجيش واللجان الشعبية في قطع خطوط الامداد للعدو الذي أصيب بحالة هستيرية خلال الساعات الماضية واستنزف كمية كبيرة من الذخائر في القصف العشوائي وقصف مناطق خالية.



وجدد المصدر التأكيد على أن التصعيد الذي ينتهجة العدو في منطقة الساحل في محاولة يائسة لتحقيق أي انتصار بعد فشلة في عملياته التي كان يتوقع فيها سقوط الساحل الغربي خلال ساعات، سيواجه ببسالة وستلقى قوى العدوان مصيرها المحتوم.



سبأ