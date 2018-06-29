المؤتمرنت -

قصف تجمعات لمرتزقة العدو في ميدي وجيزان

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في ميدي وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة البلبة وشمال صحراء ميدي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن قوة الإسناد الصاروخي دكت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الموسم بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي.