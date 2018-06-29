المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 47 غارة على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 47غارة على ثلاث محافظات، فيما تعرضت مناطق سكنية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غارات على مديريتي الدريهمي والتحيتا، واستهدف بأكثر من 100 صاروخ من طائرات الأباتشي و20 غارة من الطيران الحربي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة أحد المواطنين في مديرية الجراحي وأربع غارات على مديرية الضحي بالحديدة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الحجلة بمديرية رازح واستهدف بأربع غارات منطقة أحما الطلح بمديرية سحار، وشن غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف.



وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق سكنية بمديريتي منبه ورازح الحدوديتين خلف أضرار كبيرة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان 8غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، كما شن غارتين على جبل تويلق بجيزان.

