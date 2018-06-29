المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ ضبعان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ احمد سعد ضبعان، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد، المهندس جلال احمد ضبعان، وإخوانه، وكافة آل ضبعان، مديرية بعدان بمحافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

