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المؤتمر نت - تبدأ غدا السبت اختبارات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والتي يتقدم لها 198 الف و 136 طالبا وطالبة فيما تبدأ الأحد القادم اختبارات الشهادة الأساسية التي يتقدم لها 271 الف و 62 طالبا

غدا السبت بدء امتحانات الثانوية العامة
الجمعة, 29-يونيو-2018
المؤتمرنت -
غدا السبت بدء امتحانات الثانوية العامة
تبدأ غدا السبت اختبارات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والتي يتقدم لها 198 الف و 136 طالبا وطالبة فيما تبدأ الأحد القادم اختبارات الشهادة الأساسية التي يتقدم لها 271 الف و 62 طالبا وطالبة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف استكمال الوزارة لكافة الترتيبات والتجهيزات للعملية الإمتحانية للشهادة العامة أساسي وثانوي التي يتقدم لها 469 الف و 198 طالبا وطالبة موزعين على ثلاثة آلاف و 373 مركز امتحاني منها ألفين و288 أساسي.

ودعا الجميع وفي المقدمة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات إلى التعاون لانجاح العملية الامتحانية بإعتبار ذلك مسؤولية وطنية.

وحث أولياء الأمور على توفير الأجواء الملائمة للطلاب وعدم التجمهر أمام المراكز الامتحانية لما لذلك من أثار سلبية على سير الإمتحانات ومصدر إزعاج يفقد الطالب تركيزه أثناء الإجابة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث الوكيل السقاف الطلاب على الجد والمثابرة والتركيز في إجاباتهم بما يمكنهم من حصد المراتب العليا .. متمنياً لهم التوفيق والنجاح.








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