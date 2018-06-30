المؤتمرنت -

العدوان يستهدف صعدة والحديدة ولحج بـ25 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي محافظات صعدة، الحديدة ولحج بـ25 غارة فيما قصفت مروحيات الأباتشي موقعاً في جيزان بـ 15 صاروخاً خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً أصيب إثر غارة لطيران العدوان استهدفت حفار مياه بمنطقة فروة بمديرية سحار في محافظة صعدة وعاود الطيران استهداف الحفار ومنطقة المهاذر بأربع غارات .



وشن الطيران في محافظة صعدة أيضاً غارة على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان ، وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر ، كما شن خمس غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بـغارة مديرية باقم ، وبغارة أخرى منطقة السرار بمحاذاة مدينة صعدة ، وشن ست غارات على مديرية كتاف ، فيا تعرضت مناطق سكنية بمديريات باقم ومنبه وشدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الخط العام بمديرية زبيد و غارتين على مديريتي الصليف واللحية بمحافظة الحديدة ، كما شن غارة على جبل جالس بمديرية القبيطة في محافظة لحج .



ولفت المصدر إلى طيران العدوان السعودي شن غارتين على جبل تويلق و وادي جارة في جيزان ، في حين قصفت مروحيات الأباتشي موقع قمبورة بـ15 صاروخاً .