السبت, 30-يونيو-2018 الساعة: 04:18 م - آخر تحديث: 04:07 م (07: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي محافظات صعدة، الحديدة ولحج بـ25 غارة فيما قصفت مروحيات الأباتشي موقعاً في جيزان بـ 15 صاروخاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان يستهدف صعدة والحديدة ولحج بـ25 غارة
السبت, 30-يونيو-2018
المؤتمرنت -
العدوان يستهدف صعدة والحديدة ولحج بـ25 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي محافظات صعدة، الحديدة ولحج بـ25 غارة فيما قصفت مروحيات الأباتشي موقعاً في جيزان بـ 15 صاروخاً خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً أصيب إثر غارة لطيران العدوان استهدفت حفار مياه بمنطقة فروة بمديرية سحار في محافظة صعدة وعاود الطيران استهداف الحفار ومنطقة المهاذر بأربع غارات .

وشن الطيران في محافظة صعدة أيضاً غارة على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان ، وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر ، كما شن خمس غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بـغارة مديرية باقم ، وبغارة أخرى منطقة السرار بمحاذاة مدينة صعدة ، وشن ست غارات على مديرية كتاف ، فيا تعرضت مناطق سكنية بمديريات باقم ومنبه وشدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الخط العام بمديرية زبيد و غارتين على مديريتي الصليف واللحية بمحافظة الحديدة ، كما شن غارة على جبل جالس بمديرية القبيطة في محافظة لحج .

ولفت المصدر إلى طيران العدوان السعودي شن غارتين على جبل تويلق و وادي جارة في جيزان ، في حين قصفت مروحيات الأباتشي موقع قمبورة بـ15 صاروخاً .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تثير الجدل في المغرب
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا
أخبار: طيران العدوان يشن 47 غارة على 3 محافظات
أخبار: قصف تجمعات لمرتزقة العدو في ميدي وجيزان
رياضة: تونس تودع مونديال روسيا 2018
رياضة: بلجيكا تهزم إنجلترا وتنتزع صدارة المجموعة السابعة
أخبار: مصرع 50 مرتزقا وتدمير 18 آلية بالساحل الغربي
أخبار: تدمير 3 آليات للمرتزقة ومصرع طاقمهما
رياضة: اليابان تتأهل للدور الثاني رغم الهزيمة أمام بولندا
رياضة: كولومبيا "تركل" السنغال خارج المونديال
أخبار: 100 صاروخ و20 غارة للعدو السعودي على الحديدة
مجتمع مدني: توزيع مساعدات غذائية لأكثر من ٦٣ ألف أسرة
علوم وتقنية: روبوت عسكري مصري جديد
عربي ودولي: ناسا تؤجل إطلاق التلسكوب
أخبار: البرلمان يُدين المجازر ويدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته
فنون ومنوعات: ما حقيقة خضوع القيصر كاظم لحقن البوتوكس؟
اقتصاد: الذهب ينزل لأدنى مستوى
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: 13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي على 6 محافظات
أخبار: تصريح لمصدر مسؤول بدائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر
رياضة: البرازيل تتفادى مصير ألمانيا في مونديال روسيا
رياضة: سويسرا تتعادل مع كوستاريكا وتبلغ دور الـ16
أخبار: مصرع قائد المرتزقة في نهم وأخرين بعمليات نوعية
أخبار: اللجنة العليا للاختبارات توجه باستيعاب الطلاب النازحين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018