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المؤتمر نت - كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الارواح والعتاد خلال الـ24 ساعات الماضية

خسائر يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته بمختلف الجبهات
السبت, 30-يونيو-2018
المؤتمرنت -
خسائر يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته بمختلف الجبهات
كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الارواح والعتاد خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا جديد قصير المدى على تجمع للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي ،وتم كسر زحفين لهم بالفازة أثناء محاولتهم فتح الخط الساحلي ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير مدرعتين وثلاث آليات بصواريخ موجهة خلال العملية .

وفي الساحل الغربي تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من إفشال عملية إنزال بحري بزوارق حربية للعدوان وأجبرتها على الانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة،وتم كسر زحف واسع للمرتزقة على مزارع الفازة نتج عنه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتدمير آليتين عسكريتين ومدرعة ومصرع من كانوا على متنهن .

وأشار المصدر إلى أنه تم محاصرة مجاميع وتشكيلات قتالية بأكملها وفشل المرتزقة في مختلف الجبهات ،وتركت قيادة العدو قتلاها وجرحها في ساحات المعارك .

وأفاد المصدر أن القوات المعادية تكبدت خسائر فادحة في صفوفها أثناء محاولتها شن هجوم مسنودا بغطاء جوي على ميدي حيث شن الطيران المعادي 18 غارة دون إحراز تقدم ميداني بينما تمكن أبطال الجيش و اللجان من تدمير دبابة أبرامز ومصرع طاقمها وتدمير خمس آليات عسكرية بمن عليهن.

وفي ميدي تم تدمير ثلاث آليات عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة بتفجيرها ومصرع وإصابة من كان على متنها وتم إعطاب آلية لهم شمال مفرق موزع بمحافظة تعز.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدة مواقع استراتيجية على مفرق الخميس بمديرية القبيطة في لحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ،كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف لهم على مواقع الجيش في كرش .

وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات للجيش السعودي في موقع الغاوية بجيزان ،وتم دك تجمعات آخرى لجنود العدو والمرتزقة قبالة جبل الدخان ، وتم قنص ثلاثة مرتزقة قبالة جبل إم بي سي ،فيما استهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا معسكر المخيل العسكري .

وفي عسير تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة المسنا ورقابة العيروان بقذائف المدفعية ،وإطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب ،وتم قنص مرتزق سوداني في مجازة وقنص جندي سعودي في الربوعة .

ووفقا للمصدر قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقتهم في موقع الشرفة وغرب موقع السديس بنجران ، و استهدفت تجمعات للمرتزقة في تبة القيادة وصحراء البقع








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