السبت, 30-يونيو-2018 الساعة: 04:18 م - آخر تحديث: 04:07 م (07: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - دشن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومعه نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالله الحامدي وأمين العاصمة حمود عباد اليوم امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي

بن حبتور يدشن امتحانات الثانوية العامة
السبت, 30-يونيو-2018
المؤتمرنت -
بن حبتور يدشن امتحانات الثانوية العامة
دشن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومعه نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالله الحامدي وأمين العاصمة حمود عباد اليوم امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية التي تقدم لها 198 ألفاً و136 طالباً وطالبة موزعين على ألف و85 مركزاً امتحانياً.

حيث تفقد رئيس الوزراء ومعه وزيرا الإدارة المحلية علي القيسي والأشغال العامة غالب مطلق ووكيلا وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف وقطاع التعليم أحمد النونو ووكيل أمانة العاصمة علي السقاف سير الامتحانات بمدرستي جمال جميل وسيف بن ذي يزن.

واستمعوا من مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق والقائمين على المركزين الامتحانيين إلى شرح تفصيلي حول سير العملية الامتحانية.. مشيرين إلى الأجواء الإيجايية التي سادت العملية الامتحانية في يومها الأول والتعاون المسؤول من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة تجاه هذا الاستحقاق الوطني الكبير المرتبط بحاضر ومستقبل الوطن .

وحيا رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام عقب التدشين ، أبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين يخوضون الامتحانات في هذه الأوقات الصعبة .. وهنأ المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والسلطات المحلية في جميع المحافظات والوزارات المعنية على بلوغ هذه اللحظة وتجاوز التحديات والصعوبات ..

وقال " هذا يوم مهم في حياة الطالبات والطلاب ومهم أيضا في حياة الأسر وينبغي أن نشيد بكل هذه الأطراف التي نجحت في تجاوز التحديات الداخلية الخاصة وكذا التحدي الأكبر الذي تعيشه بلادنا في هذه اللحظة التي يخوض فيها أبنائنا وبناتنا الطلبة الامتحانات فيما لا زالت الصواريخ والمدافع تنهمر على وطننا من الجو والبر والبحر ".. مؤكدا أنه برغم التحدي الكبير الذي يواجهه الوطن وما يعانيه أبناء الشعب وأسر الطلاب والطالبات جراء ذلك إلا أن الاستعداد المعنوي كان عاليا جدا من قبل الجميع ..

ونوه الدكتور بن حبتور إلى الاضطلاع المسؤول للجميع بمهامهم الوطنية ونجاحهم في الوصول إلى هذا اليوم المهم في حياة كل أسرة والآمال والخطط الكبيرة المعقودة من قبلها على تجاوز هذه العملية وتحقيق النجاح المبني على الجد والمثابرة .. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في إنجاز العملية الامتحانية على النحو الأمثل .

فيما أكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح امتحانات الشهادة العامة باعتبارها مسؤولية وطنية .

وأشاد بمستوى الاستعداد و الانضباط في سير العملية الامتحانية ودور الكادر التربوي وصموده باستمرار الرسالة التعليمية رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد.

وحث الدكتور الحامدي مكاتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة والمحافظات على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات .. داعيا أولياء الأمور إلى توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم الطلاب بما يضمن نجاحهم وتفوقهم ..متمنياً لهم التوفيق والنجاح .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تثير الجدل في المغرب
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا
أخبار: طيران العدوان يشن 47 غارة على 3 محافظات
أخبار: قصف تجمعات لمرتزقة العدو في ميدي وجيزان
رياضة: تونس تودع مونديال روسيا 2018
رياضة: بلجيكا تهزم إنجلترا وتنتزع صدارة المجموعة السابعة
أخبار: مصرع 50 مرتزقا وتدمير 18 آلية بالساحل الغربي
أخبار: تدمير 3 آليات للمرتزقة ومصرع طاقمهما
رياضة: اليابان تتأهل للدور الثاني رغم الهزيمة أمام بولندا
رياضة: كولومبيا "تركل" السنغال خارج المونديال
أخبار: 100 صاروخ و20 غارة للعدو السعودي على الحديدة
مجتمع مدني: توزيع مساعدات غذائية لأكثر من ٦٣ ألف أسرة
علوم وتقنية: روبوت عسكري مصري جديد
عربي ودولي: ناسا تؤجل إطلاق التلسكوب
أخبار: البرلمان يُدين المجازر ويدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته
فنون ومنوعات: ما حقيقة خضوع القيصر كاظم لحقن البوتوكس؟
اقتصاد: الذهب ينزل لأدنى مستوى
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: 13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي على 6 محافظات
أخبار: تصريح لمصدر مسؤول بدائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر
رياضة: البرازيل تتفادى مصير ألمانيا في مونديال روسيا
رياضة: سويسرا تتعادل مع كوستاريكا وتبلغ دور الـ16
أخبار: مصرع قائد المرتزقة في نهم وأخرين بعمليات نوعية
أخبار: اللجنة العليا للاختبارات توجه باستيعاب الطلاب النازحين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018