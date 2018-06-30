المؤتمرنت -

بن حبتور يدشن امتحانات الثانوية العامة

دشن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومعه نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالله الحامدي وأمين العاصمة حمود عباد اليوم امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية التي تقدم لها 198 ألفاً و136 طالباً وطالبة موزعين على ألف و85 مركزاً امتحانياً.



حيث تفقد رئيس الوزراء ومعه وزيرا الإدارة المحلية علي القيسي والأشغال العامة غالب مطلق ووكيلا وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف وقطاع التعليم أحمد النونو ووكيل أمانة العاصمة علي السقاف سير الامتحانات بمدرستي جمال جميل وسيف بن ذي يزن.



واستمعوا من مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق والقائمين على المركزين الامتحانيين إلى شرح تفصيلي حول سير العملية الامتحانية.. مشيرين إلى الأجواء الإيجايية التي سادت العملية الامتحانية في يومها الأول والتعاون المسؤول من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة تجاه هذا الاستحقاق الوطني الكبير المرتبط بحاضر ومستقبل الوطن .



وحيا رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام عقب التدشين ، أبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين يخوضون الامتحانات في هذه الأوقات الصعبة .. وهنأ المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والسلطات المحلية في جميع المحافظات والوزارات المعنية على بلوغ هذه اللحظة وتجاوز التحديات والصعوبات ..



وقال " هذا يوم مهم في حياة الطالبات والطلاب ومهم أيضا في حياة الأسر وينبغي أن نشيد بكل هذه الأطراف التي نجحت في تجاوز التحديات الداخلية الخاصة وكذا التحدي الأكبر الذي تعيشه بلادنا في هذه اللحظة التي يخوض فيها أبنائنا وبناتنا الطلبة الامتحانات فيما لا زالت الصواريخ والمدافع تنهمر على وطننا من الجو والبر والبحر ".. مؤكدا أنه برغم التحدي الكبير الذي يواجهه الوطن وما يعانيه أبناء الشعب وأسر الطلاب والطالبات جراء ذلك إلا أن الاستعداد المعنوي كان عاليا جدا من قبل الجميع ..



ونوه الدكتور بن حبتور إلى الاضطلاع المسؤول للجميع بمهامهم الوطنية ونجاحهم في الوصول إلى هذا اليوم المهم في حياة كل أسرة والآمال والخطط الكبيرة المعقودة من قبلها على تجاوز هذه العملية وتحقيق النجاح المبني على الجد والمثابرة .. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في إنجاز العملية الامتحانية على النحو الأمثل .



فيما أكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح امتحانات الشهادة العامة باعتبارها مسؤولية وطنية .



وأشاد بمستوى الاستعداد و الانضباط في سير العملية الامتحانية ودور الكادر التربوي وصموده باستمرار الرسالة التعليمية رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد.



وحث الدكتور الحامدي مكاتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة والمحافظات على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات .. داعيا أولياء الأمور إلى توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم الطلاب بما يضمن نجاحهم وتفوقهم ..متمنياً لهم التوفيق والنجاح .