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أخبار
طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
السبت, 30-يونيو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة مواطن في مديرية بيت الفقيه.
(سبأ)
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