المؤتمرنت -

بن حبتور يشدد على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي

عقد اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالأداء الحكومي في المجالات ذات الأولوية .





وفي الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والخارجية المهندس هشام شرف عبدالله والدولة فارس مناع ونبيه أبو نشطان والدكتور حميد المزجاجي وعبدالعزيز البكير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي والأمين العام المساعد يحيى الهادي، جرى استعراض المواضيع المقدمة من قبل الوزارات المشاركة في الاجتماع حول برامجها الآنية وما أنجزته في إطار ممارستها لمهامها خلال الفترة الماضية بما في ذلك المهام الإضافية الموكلة لها من قبل رئيس الوزراء.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء المستمر بمستوى الأداء كل فيما يخصه وتكثيف الجهود المعززة للنشاط الحكومي العام تجاه الأوضاع الراهنة والتحديات التي فرضها العدوان والحصار المستمران على اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ م .



ونوه بمستوى الانضباط العالي للجميع في أداء واجباتهم رغم ما يعترض وزاراتهم من تحديات وصعوبات بفعل التبعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار الاقتصادي الخانق على اليمن .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد الدكتور بن حبتور أن الوطن في طريقه إلى الخروج من هذه المِحنة الطاحنة التي يمر بها وحتما سيتمكن بفضل تضافر جهود كافة أبنائه وثباتهم وتلاحمهم من تجاوز آثارها المدمرة وصنع الغد المشرق.

