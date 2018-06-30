السبت, 30-يونيو-2018 الساعة: 09:25 م - آخر تحديث: 09:05 م (05: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - عقد اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالأداء الحكومي في المجالات ذات الأولوية

بن حبتور يشدد على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي
السبت, 30-يونيو-2018
المؤتمرنت -
بن حبتور يشدد على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي
عقد اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالأداء الحكومي في المجالات ذات الأولوية .


وفي الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والخارجية المهندس هشام شرف عبدالله والدولة فارس مناع ونبيه أبو نشطان والدكتور حميد المزجاجي وعبدالعزيز البكير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي والأمين العام المساعد يحيى الهادي، جرى استعراض المواضيع المقدمة من قبل الوزارات المشاركة في الاجتماع حول برامجها الآنية وما أنجزته في إطار ممارستها لمهامها خلال الفترة الماضية بما في ذلك المهام الإضافية الموكلة لها من قبل رئيس الوزراء.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء المستمر بمستوى الأداء كل فيما يخصه وتكثيف الجهود المعززة للنشاط الحكومي العام تجاه الأوضاع الراهنة والتحديات التي فرضها العدوان والحصار المستمران على اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ م .

ونوه بمستوى الانضباط العالي للجميع في أداء واجباتهم رغم ما يعترض وزاراتهم من تحديات وصعوبات بفعل التبعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار الاقتصادي الخانق على اليمن .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد الدكتور بن حبتور أن الوطن في طريقه إلى الخروج من هذه المِحنة الطاحنة التي يمر بها وحتما سيتمكن بفضل تضافر جهود كافة أبنائه وثباتهم وتلاحمهم من تجاوز آثارها المدمرة وصنع الغد المشرق.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أولى ضحايا هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا
رياضة: فرنسا تتغلب على الارجنتين 3/4 في صدام قوي
رياضة: فرنسا تواجه الأرجنتين فى صدام قوي
رياضة: ميسي يواجه خطر الإيقاف في مونديال روسيا
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تثير الجدل في المغرب
أخبار: العدوان يستهدف صعدة والحديدة ولحج بـ25 غارة
أخبار: قصف تجمعات لجيش العدو ومرتزقته بعسير
أخبار: غدا السبت بدء امتحانات الثانوية العامة
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ أحمد ضبعان بوفاة نجله
أخبار: طيران العدوان يشن 47 غارة على 3 محافظات
أخبار: قصف تجمعات لمرتزقة العدو في ميدي وجيزان
رياضة: تونس تودع مونديال روسيا 2018
رياضة: بلجيكا تهزم إنجلترا وتنتزع صدارة المجموعة السابعة
أخبار: مصرع 50 مرتزقا وتدمير 18 آلية بالساحل الغربي
أخبار: تدمير 3 آليات للمرتزقة ومصرع طاقمهما
رياضة: اليابان تتأهل للدور الثاني رغم الهزيمة أمام بولندا
رياضة: كولومبيا "تركل" السنغال خارج المونديال
أخبار: 100 صاروخ و20 غارة للعدو السعودي على الحديدة
مجتمع مدني: توزيع مساعدات غذائية لأكثر من ٦٣ ألف أسرة
علوم وتقنية: روبوت عسكري مصري جديد
عربي ودولي: ناسا تؤجل إطلاق التلسكوب
أخبار: البرلمان يُدين المجازر ويدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته
فنون ومنوعات: ما حقيقة خضوع القيصر كاظم لحقن البوتوكس؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018