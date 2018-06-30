المؤتمرنت -

العدوان يكثف غاراته على صنعاء وصعدة والحديدة

كثف طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات صنعاء وصعدة والحديدة مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة المعهد الفني شمال مطار صنعاء الدولي.



وأضاف المصدر أن العدوان شن غارتين على منطقتي السواد وآل مجزب بمديرية سحار.



وذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بالمدفعية والصواريخ مناطق سكنية بمديريتي رازح ومنبه الحدوديتين، خلف أضرار كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة مواطن في مديرية بيت الفقيه.