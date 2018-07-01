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المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بقصف شنه الجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعاتهم في قطاعي جيزان وعسير

قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
الأحد, 01-يوليو-2018
المؤتمرنت -
قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بقصف شنه الجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعاتهم في قطاعي جيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمع الجنود السعوديين في مجازة.

وأضاف المصدر أن القوة المدفعية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي قعمة الشيخ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين في رقابة قشبة بعسير.

وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قريتي السودة المروة.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان كسروا زحف للجيش السعودي ومرتزقته على جبل النار قبالة جيزان ترافق مع غطاء جوي دون تحقيق أي تقدم.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته جراء القصف المسدد.








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