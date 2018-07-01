المؤتمرنت -

يوم إقصاء ميسي ورونالدو من مونديال 2018

شهد اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، خروج أفضل لاعبين في العالم في العقد الأخير على الأقل، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.



وجاء خروج منتخب الأرجنتين، وصيف بطل مونديال البرازيل 2014، بقيادة نجمه ليونيل ميسي على يد نظيره الفرنسي، إثر هزيمته أمامه (3-4)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم السبت، في مدينة قازان.



بينما ودع منتخب البرتغال، بطل "يورو 2016"، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو المونديال، بعد سقوطه أمام نظيره الأوروغوياني (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم أيضا، على ملعب "فيشت"، في مدينة سوتشي.



وكان النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان احتكرا جائزة الكرة الذهبية في العقد الأخير، بواقع 5 كرات لكل منهما، ظلين باهتين لنفسيهما في هاتين المباراتين.



وتألق رونالدو في أول مباراتين وساعد منتخبه في الأولى على التعادل مع إسبانيا (3-3)، بتسجيله الأهداف الثلاثة له "هاتريك"، ومن ثم قاد بلاده إلى الفوز في المباراة الثانية على المغرب، بإحرازه هدف الانتصار الوحيد له.



وحسب موقع روسيا اليوم عجز رونالدو عن هز شباك منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، كما عجز اليوم عن زيارة شباك الأوروغواي، ليخرج منتخب بلاده من البطولة.



أما ليونيل ميسي فقد سجل هدفا يتيما في البطولة، وكان ذلك في مرمى منتخب نيجيريا، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، وكان منتخب التانغو، أحد طرفي نهائي مونديال البرازيل 2014، على حافة الخروج حتى من الدور الأول لمونديال روسيا.