المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن ممتلكات المواطنين في مديريتي رازح ومنبه بمحافظة صعدة تعرضت لأضرار جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي ، فيما شن طيران العدوان غارتين على منطقتي السواد وآل مجزب بمديرية سحار ومثلهما على منطقة الحجلة في رازح .



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالمدفعية منازل المواطنين في منطقة المجاوحة بمديرية نهم ما أدى إلى أضرار بالغة في منزل أحد المواطنين .



وشن طيران العدوان غارة على المعهد الفني شمال مطار صنعاء الدولي .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مزرعة مواطن في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة وغارة على موقع الشبكة في نجران .