المؤتمرنت -

مصدر عسكري يستعرض إنتصارات أبطال الجيش واللجان

حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية قصفت تجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى أصاب هدفه بدقة ، فيما استهدفت وحدة الإسناد المدفعي تجمع آليات وجنود لقوى الغزو والاحتلال والمرتزقة شمال الفازة محققة إصابات مباشرة ، كما تم إعطاب آلية للغزاة والمرتزقة غرب التحيتا بقذيفة "أر بي جي".



وفي عسير كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابة قشبة ، و تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وفي قعمة الشيخ ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في مجازة.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان كسروا زحفاً للجيش السعودي ومرتزقته شمال جبل النار قبالة منفذ الطوال في جيزان استمر أكثر من أربع ساعات و ترافق معه إسناد للطيران الحربي الذي شن عدد من الغارات دون تحقيق أي تقدم.



وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في قريتي السودة والمروة.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في شعب جالس بجبهة قانية في محافظة البيضاء وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وفي مديرية نهم نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع المرتزقة في يام ، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة في جبهة الحول.



وأفاد المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بصاروخ موجه وعدد من القذائف المدفعية و إصابات مباشرة ، فيما دمرت وحدة الهندسة ثلاث آليات لمرتزقة العدوان في جبهتي المتون و خب و الشعف ومصرع من كانوا على متنها .



ولفت المصدر إلى إصابة تجمع لأفراد وآليات مرتزقة العدوان في منطقة كرش بمحافظة لحج بقصف صاروخي.