الأحد, 01-يوليو-2018 الساعة: 04:13 م - آخر تحديث: 04:11 م (11: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
رياضة
المؤتمر نت - أعرب النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة،

سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين
الأحد, 01-يوليو-2018
المؤتمرنت -
سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين
أعرب النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن أسفه لخروج زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، من منافسات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وودع المنتخب الأرجنتيني منافسات مونديال روسيا، بعد الخسارة أمام فرنسا 3-4، في دور الـ16 للبطولة، أمس السبت.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ميسي يمر بفترة سيئة ومعقدة في الوقت الحالي، بعد ضياع حلم كأس العالم.

وأردف: "ميسي صديقي ورفيقي، وسأشجعه دائما، وعليه أن يرفع رأسه".

وعن تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي على حساب البرتغال 2-1، قال سواريز:" في هذه المرحلة من البطولة، علينا تقديم مباريات قوية للتأهل للأدوار المقبلة، وأشكر كافاني لمساعدته في التأهل".

وردا على سؤال الصحيفة الإسبانية عن الفرق المرشحة لحصد اللقب، أجاب: "إسبانيا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، فهم لديهم العديد من اللاعبين الرائعين، ومنتخبنا أيضا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة".

المصدر: وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "رياضة"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: موقعة على صفيح ساخن بين روسيا وإسبانيا
أخبار: مصدر عسكري يستعرض إنتصارات أبطال الجيش واللجان
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: العدوان يكثف غاراته على صنعاء وصعدة والحديدة
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في نهم
أخبار: باليستي يستهدف تجمعاً للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
أخبار: بن حبتور يشدد على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
رياضة: ميسي يواجه خطر الإيقاف في مونديال روسيا
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تثير الجدل في المغرب
أخبار: بن حبتور يدشن امتحانات الثانوية العامة
أخبار: خسائر يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته بمختلف الجبهات
أخبار: العدوان يستهدف صعدة والحديدة ولحج بـ25 غارة
أخبار: قصف تجمعات لجيش العدو ومرتزقته بعسير
أخبار: غدا السبت بدء امتحانات الثانوية العامة
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ أحمد ضبعان بوفاة نجله
أخبار: طيران العدوان يشن 47 غارة على 3 محافظات
أخبار: قصف تجمعات لمرتزقة العدو في ميدي وجيزان
رياضة: تونس تودع مونديال روسيا 2018
رياضة: بلجيكا تهزم إنجلترا وتنتزع صدارة المجموعة السابعة
أخبار: مصرع 50 مرتزقا وتدمير 18 آلية بالساحل الغربي
أخبار: تدمير 3 آليات للمرتزقة ومصرع طاقمهما
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018