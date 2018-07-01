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المؤتمر نت - سخرت الاستاذة هدى ابلان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي من اكاذيب نشرتها مواقع

ابلان: ليس من الأخلاق الاساءة للمؤتمر وقياداته
الأحد, 01-يوليو-2018
المؤتمرنت -
ابلان: ليس من الأخلاق الاساءة للمؤتمر وقياداته
سخرت الاستاذة هدى ابلان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي من اكاذيب نشرتها مواقع وادعت انها وجهت باسم قيادة وزارة الثقافة واتحاد الادباء والكتاب اليمنيين رسالة تهنئة الى اللجنة الثورية وتضمنت اساءات للمؤتمر وقياداته.

واكدت ابلان عدم صلتها بأي وثائق تحوي تشويها لعلاقتها التنظيمية بالمؤتمر او اساءة للزعيم او اي من قياداته.

وقالت: ان مثل هكذا ممارسات ليست من اخلاقي ولا من اسلوبي العملي والاداري.

وطالبت في حوار تنشره "الميثاق" غدٍ الاثنين من يروج للاكاذيب الباطلة -عبر وثيقة - الكشف عن المصدر وممن تحصل عليها حتى يتم التحري من مصداقيتها كما طالبت باخضاعها لخبراء لكشف التزوير.

وقالت: اعرف اصحابها وهم من الصغار الحاقدين..

مشيرة الى ان إجراء تصعيدها الى عضوية اللجنة العامة للمؤتمر كان السبب الرئيس وراء قيام البعص بتلفيق ما يسمونه وثيقة بهدف الاساءة للمؤتمر وقياداته.








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