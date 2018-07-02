المؤتمرنت -

كرواتيا تبلغ دور الـ8 الكبار لمونديال 2018

حجز منتخب كرواتيا مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، على حساب نظيره الدنمارك بفوزه عليه بركلات الترجيح.



وصعق الدنماركي ماتياس يورغينسين الكرواتيين بهدف سريع، أحرزه في الدقيقة الأولى، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس الكرواتي، دانييل سوباتيتش، في التصدي لكرته.



ورد المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بهدف التعادل سريعا أيضا، في الدقيقة الرابعة، من متابعة لكرة من داخل منطقة الجزاء.



وأضاع قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش فرصة انتزاع الفوز قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني، بإهداره ضربة جزاء.



وحسم منتخب كرواتيا نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (3-2)، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة (1-1)، وفي الوقت الإضافي من دون أهداف.



وضربت كرواتيا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي مع روسيا، التي أطاحت بإسبانيا، بفوزه عليها بركلات الجزاء الترجيحية أيضا، وبنفس السيناريو، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة (1-1)، وفي الوقت الإضافي من دون أهداف.



المصدر: RT