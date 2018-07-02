المؤتمرنت -

كسر محاولة زحف سعودية بجيزان وتكبيدهم قتلى وجرحى

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل زحف مكثف للجيش السعودي ومرتزقته، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لهم في جيزان.



وأكد مصدر عسكري كسر زحف مكثف للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع الجيش واللجان الشعبية غرب جبل النار قبالة جيزان والمواقع المجاورة له.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية قصفت تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة تزمنا مع الزحف، وتدمير آلية عسكرية وإحراق عدد من الخيام وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.



وأوضح المصدر أن الزحف ترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي حيث شن الطيران الحربي اكثر من 10 غارات خلال الزحف الذي استمر أكثر من خمس ساعات دون تحقيق أي تقدم.



ودكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل ام بي سي والحثيرة وقرية أم القطب الشرقية ورقابات جحفان وفي مستحدث وحماية قزع وجنوب وادي المعايين ومركز القرنع.



واستهدفت القوة الصاروخية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مستحدث الصيابة، فيما تم قنص 10 من مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل أم بي سي.