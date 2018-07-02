الإثنين, 02-يوليو-2018 الساعة: 04:08 م - آخر تحديث: 03:10 م (10: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - كثف طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات صعدة والحديدة وحجة مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم

العدوان يكثف غاراته على صعدة والحديدة وحجة
الإثنين, 02-يوليو-2018
المؤتمرنت -
العدوان يكثف غاراته على صعدة والحديدة وحجة
كثف طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات صعدة والحديدة وحجة مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز وأربع غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مطار الحديدة الدولي ، وغارة على منزل مواطن في منطقة العبيسة بمديرية كشر وغارتين على منطقة المزرق ، كما شن غارة على فج حرض بمحافظة حجة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
رياضة: كرواتيا تبلغ دور الـ8 الكبار لمونديال 2018
اقتصاد: انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
أخبار: ابلان: ليس من الأخلاق الاساءة للمؤتمر وقياداته
أخبار: ضربات جوية تستهدف الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
أخبار: استهداف تجمعات للمرتزفة بالجوف
رياضة: روسيا تقصي إسبانيا وتتأهل لربع نهائي المونديال
أخبار: الصحة: مرضى الغسيل الكلوي بحاجة لتدخل دولي سريع لانقاذ حياتهم
أخبار: قتلى من المرتزقة وتدمير آلية بكسر زحف في عسير
رياضة: موقعة على صفيح ساخن بين روسيا وإسبانيا
رياضة: سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين
أخبار: مصدر عسكري يستعرض إنتصارات أبطال الجيش واللجان
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
رياضة: يوم إقصاء ميسي ورونالدو من مونديال 2018
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
رياضة: الأوروغواي تطيح ببطلة أوروبا من مونديال روسيا
أخبار: العدوان يكثف غاراته على صنعاء وصعدة والحديدة
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في نهم
أخبار: باليستي يستهدف تجمعاً للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
رياضة: أولى ضحايا هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا
أخبار: بن حبتور يشدد على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي
رياضة: فرنسا تتغلب على الارجنتين 3/4
رياضة: فرنسا تواجه الأرجنتين فى صدام قوي
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
رياضة: ميسي يواجه خطر الإيقاف في مونديال روسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018