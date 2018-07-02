المؤتمرنت -

العدوان يكثف غاراته على صعدة والحديدة وحجة

كثف طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات صعدة والحديدة وحجة مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز وأربع غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مطار الحديدة الدولي ، وغارة على منزل مواطن في منطقة العبيسة بمديرية كشر وغارتين على منطقة المزرق ، كما شن غارة على فج حرض بمحافظة حجة.