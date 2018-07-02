الإثنين, 02-يوليو-2018 الساعة: 04:08 م - آخر تحديث: 03:10 م (10: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
الإثنين, 02-يوليو-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع في الصوح بمنطقة نجران بعد عملية هجومية على مواقعهم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ودحرهم من تلك المواقع .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة في صحراء الاجاشر بالمنطقة نفسها محققا إصابات مباشرة

وأشار المصدر الى كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب بمنطقة عسير وتدمير آلية ومصرع وجرح العديد من المرتزقة أثناء التصدي للزحف المسنود بغطاء جوي مكثف استمر لساعات.

كما تم استهداف تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب وغرب مجازة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية , وحين تم إعطاب مدرعة نوع بي إم بي وآلية عسكرية أخرى قبالة المنفذ.

وأكد المصدر كسر زحف مكثف للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع الجيش واللجان غرب جبل النار قبالة قطاع جيزان والمواقع المجاورة له تزامن مع تحليق للطيران استمر لساعات وشن اكثر من عشر غارات مع قصف مدفعي على تجمعاتهم.

كما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مستحدث الصيابة،وتم تدمير آلية عسكرية وإحراق عدد من الخيام وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.

وفي القطاع نفسه دكت المدفعية دكت تجمعات واليات جنود العدو ومرتزقته في الحثيرة , مركز القرنع و قرية أم القطب الشرقية ورقابات جحفان ومستحدث وحماية قزع وجنوب وادي المعايين وجبل إم بي سي, وتم قنص عشرة من مرتزقة شرق الجبل.

وحسب المصدر استهدف سلاح الجو المسير تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في الساحل الغربي بعد عملية رصد دقيقة وتم إصابة الهدف بدقة ،ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على أماكن تمركز الغزاة والمرتزقة في الجبيلية جنوب التحيتا بالحديد ة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم تحرير أحد المواقع.

وأكد المصدر تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد في هجوم على مواقعهم شمال الدريهمي , واستهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في منطقة الفازة الساحلية ومصرع وجرح العديد منهم , وتم إحراق ثلاث آليات للغزاة والمرتزقة بالخط الساحلي قبالة الفازة.

وفي محافظة لحج استهدفت عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع المرتزقة في كرش انتهت بتأمين عدد من المواقع وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد , كما تمت مهاجمة مواقعهم بجبهة الملاجم بمديرية القبيطة ومقتل وجرح العديد منهم.

وأفاد المصدر أنه تم إفشال محاولة تقدم لمرتزقة العدوان على تبة الرباح بجبهة المدفون بمديرية نهم وتكبيدهم خسائر في العديدو العتاد , وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات آخرى وتدمير آلية عسكرية شمال صحراء ميدي.

وفقا للمصدر سيطر الجيش واللجان على جبل اللقم بالمهاشمة بمحافظة الجوف خلال عملية هجومية على مواقعهم بالجبل ما أدى الى وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , في حين تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
رياضة: كرواتيا تبلغ دور الـ8 الكبار لمونديال 2018
اقتصاد: انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
أخبار: ابلان: ليس من الأخلاق الاساءة للمؤتمر وقياداته
أخبار: ضربات جوية تستهدف الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
أخبار: استهداف تجمعات للمرتزفة بالجوف
رياضة: روسيا تقصي إسبانيا وتتأهل لربع نهائي المونديال
أخبار: الصحة: مرضى الغسيل الكلوي بحاجة لتدخل دولي سريع لانقاذ حياتهم
أخبار: قتلى من المرتزقة وتدمير آلية بكسر زحف في عسير
رياضة: موقعة على صفيح ساخن بين روسيا وإسبانيا
رياضة: سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين
أخبار: مصدر عسكري يستعرض إنتصارات أبطال الجيش واللجان
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
رياضة: يوم إقصاء ميسي ورونالدو من مونديال 2018
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
رياضة: الأوروغواي تطيح ببطلة أوروبا من مونديال روسيا
أخبار: العدوان يكثف غاراته على صنعاء وصعدة والحديدة
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في نهم
أخبار: باليستي يستهدف تجمعاً للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
رياضة: أولى ضحايا هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا
أخبار: بن حبتور يشدد على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي
رياضة: فرنسا تتغلب على الارجنتين 3/4
رياضة: فرنسا تواجه الأرجنتين فى صدام قوي
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
رياضة: ميسي يواجه خطر الإيقاف في مونديال روسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018