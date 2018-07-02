المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع في الصوح بمنطقة نجران بعد عملية هجومية على مواقعهم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ودحرهم من تلك المواقع .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة في صحراء الاجاشر بالمنطقة نفسها محققا إصابات مباشرة



وأشار المصدر الى كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب بمنطقة عسير وتدمير آلية ومصرع وجرح العديد من المرتزقة أثناء التصدي للزحف المسنود بغطاء جوي مكثف استمر لساعات.



كما تم استهداف تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب وغرب مجازة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية , وحين تم إعطاب مدرعة نوع بي إم بي وآلية عسكرية أخرى قبالة المنفذ.



وأكد المصدر كسر زحف مكثف للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع الجيش واللجان غرب جبل النار قبالة قطاع جيزان والمواقع المجاورة له تزامن مع تحليق للطيران استمر لساعات وشن اكثر من عشر غارات مع قصف مدفعي على تجمعاتهم.



كما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مستحدث الصيابة،وتم تدمير آلية عسكرية وإحراق عدد من الخيام وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.



وفي القطاع نفسه دكت المدفعية دكت تجمعات واليات جنود العدو ومرتزقته في الحثيرة , مركز القرنع و قرية أم القطب الشرقية ورقابات جحفان ومستحدث وحماية قزع وجنوب وادي المعايين وجبل إم بي سي, وتم قنص عشرة من مرتزقة شرق الجبل.



وحسب المصدر استهدف سلاح الجو المسير تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في الساحل الغربي بعد عملية رصد دقيقة وتم إصابة الهدف بدقة ،ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على أماكن تمركز الغزاة والمرتزقة في الجبيلية جنوب التحيتا بالحديد ة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم تحرير أحد المواقع.



وأكد المصدر تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد في هجوم على مواقعهم شمال الدريهمي , واستهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في منطقة الفازة الساحلية ومصرع وجرح العديد منهم , وتم إحراق ثلاث آليات للغزاة والمرتزقة بالخط الساحلي قبالة الفازة.



وفي محافظة لحج استهدفت عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع المرتزقة في كرش انتهت بتأمين عدد من المواقع وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد , كما تمت مهاجمة مواقعهم بجبهة الملاجم بمديرية القبيطة ومقتل وجرح العديد منهم.



وأفاد المصدر أنه تم إفشال محاولة تقدم لمرتزقة العدوان على تبة الرباح بجبهة المدفون بمديرية نهم وتكبيدهم خسائر في العديدو العتاد , وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات آخرى وتدمير آلية عسكرية شمال صحراء ميدي.



وفقا للمصدر سيطر الجيش واللجان على جبل اللقم بالمهاشمة بمحافظة الجوف خلال عملية هجومية على مواقعهم بالجبل ما أدى الى وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , في حين تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف.