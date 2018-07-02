المؤتمرنت -

الراعي يلتقي اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم ومعه نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات.



وقدم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات شرحاً عن طبيعة عمل اللجنة وأنشطتها في الدفاع عن قطاع الاتصالات وبشكل حيادي ليشمل كافة أنحاء الجمهورية بهدف حمايته.



وأشار رئيس اللجنة محمد الذهباني إلى ما قامت به حكومة الفار هادي المنتهية ولايته من إجراءات تشطيرية بقطاع الاتصالات.



وفي اللقاء استعرض رئيس مجلس النواب دور المجلس في هذا الجانب .. موضحاً أن المجلس استشعر مسئوليته في هذا الجانب منذ وقت مبكر ووجه رسائل إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية الصين الشعبية والجهات ذات العلاقة.



ولفت إلى أن هذا المشروع في قطاع الاتصالات يمس سيادة البلاد ويضر بالمصالح الوطنية العليا للجمهورية اليمنية.



وقال " إن مجلس النواب يعتبر الإجراءات التي قامت بها حكومة هادي المنتهية ولايته مع شركة هواوي الصينية في جانب خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت ستؤدي إلى المزيد من المشاكل ".



وأكد رئيس مجلس النواب أن خدمات الاتصالات مكفولة لكل مواطن في عموم محافظات الجمهورية ولا يجب المساس بها .



ودعا اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات والجهات المعنية بهذا الموضوع إلى استخدام كافة الطرق والوسائل سواء على مستوى الداخل والخارج لإيقاف تنفيذ هذه المشاريع التشطيرية والحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وجعل الاتصالات مكفولة لكل مواطن في عموم المحافظات.



حضر اللقاء عضوي مجلس النواب عبده محمد ردمان وصالح أبو عادل وأمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان وأمين عام اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات حسن الخزان والمتحدث باسم اللجنة عبدالخالق النقيب والمسئول الحقوقي باللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات عبدالخالق الحسام ومقرر اللجنة عزيز هبة.

