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طيران العدوان يشن 4 غارات على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة المزرق.

(سبأ)

