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طيران العدوان يشن غارة على تعز
الإثنين, 02-يوليو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن غارة على تعز
طيران العدوان يشن غارة على تعز
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة على مديرية الراهدة بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة طيران العدوان شن غارة على منطقة أملح بمديرية الراهدة.
(سبأ)
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