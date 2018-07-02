المؤتمرنت -

مجلس النواب يستأنف جلساته السبت القادم

أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس خ يحيى علي الراعي، انعقاد المجلس يوم السبت القادم الموافق 7 يوليو 2018م.



وناقشت الهيئة في اجتماعها بحضور أمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان، عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة ومنها التحضير الجيد لانعقاد المجلس لفترة جديدة وفي مقدمة ذلك مشروع جدول أعمال المجلس لفترة الانعقاد الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر، ووافقت عليه.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب عدد من المواضيع المتصلة بمهام وواجبات نواب الشعب التشريعية والرقابية واتخذت إزاءها الإجراءات اللازمة.

