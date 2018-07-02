المؤتمرنت -

مصرع العشرات من جنود العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)

قتل وأصيب العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم في عمليات نوعية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في نجران وجيزان وعسير.





وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية سبقها تمشيط مدفعي على أحد مواقعهم قبالة منفذ الخضراء في نجران .



وأوضح المصدر أنه تم إحباط محاولة تسلل للجنود السعوديين والمرتزقة غرب موقع الشرفة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة غرب وشرق موقع السديس محققة إصابات مباشرة .



وفي نجران أيضاً لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون إثر تدمير طقم عسكري كانوا على متنه في صحراء البقع ، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة العساكر بالبقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



واشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للجنود السعوديين شرق موقع مستحدث في الخوبة بجيزان أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم .



ودكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر أبو المض وقرية المدرسة وجنوب وادي المعايين ، كما تم صد محاولة تسلل للمرتزقة في الصبة ومصرع وإصابة عدد منهم .



وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً دك تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير وإصابات مباشرة في صفوفهم.

