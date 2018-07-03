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ابوراس يلتقي البعثة الدولية للصليب الأحمر

التقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم في العاصمة صنعاء بالسيد روب دراون النائب الأول لرئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر والسيد يوهانس براور النائب الثاني لرئيس البعثة وهلال سلطان مساعد رئيس البعثة .



وخلال اللقاء أشاد رئيس المؤتمر بالأعمال الإنسانية والدعم الذي تقدمه البعثة الدولية للصليب الأحمر للشعب اليمني مؤكدا أن هذه الأعمال تحظى باحترام وتقدير كبيرين من كافة الناس في مختلف مناطق اليمن .



وجدد ابوراس إدانة المؤتمر لحادثة القتل التي تعرض لها احد مسئولي البعثة في مدينة تعز مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال دخيلة على المجتمع اليمني ولا علاقة لها بأخلاق اليمنيين وحسن ضيافتهم خاصة لمن يقدمون لهم الدعم والمساندة.







وأكد على أن المؤتمر الشعبي العام يقدم الدعم للبعثة الدولية للصليب الأحمر ،داعيا كافة قيادات وقواعد المؤتمر وكافة المواطنيين إلى مساعدة موظفي البعثة لممارسة مهامهم وخدماتهم الإنسانية.







من جانبهم استعرض نائبا رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر الأنشطة والخدمات التي تقدمها البعثة لليمنيين في مختلف المجالات خاصة في مجال المياه وفي المجال الصحي مشيرا إلى أن البعثة تعمل في ظروف صعبة خاصة بعد مقتل احد مسئوليها في تعز .



وأكد المسؤولان أن البعثة ستستمر في تقديم خدماتها ومساعدتها للشعب اليمني خلال الفترة القادمة مشيرين إلى ما قدمته البعثة في مجال دعم مراكز غسيل الكلى وسعيها لان يتم التوسع في هذا الدعم مستقبلا .