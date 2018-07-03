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رئيس المؤتمر الشعبي يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ومعه الأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي والأمين العام المساعد للمؤتمر الأستاذة فائقة السيد وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الأستاذ جلال الرويشان ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر السفير يحيى السياغي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث ونائبه السيد معين شريم وطاقم مكتبه في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء .







وفي اللقاء جدد رئيس المؤتمر الشعبي العام الترحيب والشكر للمبعوث الاممي ونائبه على الجهود التي يبذلونها من اجل السعي لتحقيق السلام مؤكدا أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يدعم هذه الجهود في إطار حرصه وسعيه لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق سلام دائم وشامل وعادل يحفظ للشعب اليمني حقوقه ويصون كرامته ويحافظ على وحدته وسيادته واستقلال قراره الوطني .







وأشار ابوراس إلى أن المؤتمر يؤكد على ضرورة أن يكون هناك حل شامل وغير مجزء مستعرضا عملية التصعيد في الجبهات من قبل قوات التحالف وخاصة في جبهة الساحل الغربي ومحافظة الحديدة التي انعكس هذا التصعيد على الوضع الإنساني فيها حيث باتت تشهد نزوحا للآلاف من الأسر إلى محافظات إب وذمار وصنعاء بشكل خاص .







وشدد رئيس المؤتمر على أهمية ممارسة الأمم المتحدة دورا اكبر في ممارسة مزيد من الضغوط لإيقاف العدوان والشروع في عملية سياسية تجنب اليمنيين المزيد من سفك الدماء وتعيد لليمن الأمن والاستقرار .







من جانبه أشار المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث إلى تقديره لرؤية المؤتمر الشعبي العام وحرصه على دعم جهود السلام مؤكدا أن الأمم المتحدة حريصة على بذل المزيد من المساعي لإيقاف الحرب والشروع في عملية المفاوضات في اقرب وقت ممكن متمنيا أن يتم ذلك خلال الشهر الجاري