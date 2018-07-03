المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 18 غارة على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على أربع محافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة سبعة مواطنين ، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في الجوف بالأسلحة الثقيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية .





وأكد مصدر عسكري استشهاد ثلاثة مواطنين و إصابة أربعة آخرين بينهم طفلة بغارة لطيران العدوان استهدفت مدرسة الفقيد عبد الله عطية بمدينة زبيد في محافظة الحديدة ، و شن الطيران غارة على الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد و واستهدفت غارة أخرى أحد المطاعم في الطريق الرابط بين المديريتين تسببت في أضرار بالمحلات المجاورة .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة الفازة و غارة على مسجد في زبيد ، كما شن غارتين على كلية التربية بمديرية زبيد و غارتين شرق حيس .



وفي محافظة صعدة أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجعملة في مديرية مجز و غارتين على مديرية باقم ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة أملح بمديرية الراهدة في محافظة تعز ، وأربع غارات على منطقة المزرق بـمديرية حرض في محافظة حجة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة الثقيلة منازل المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف

