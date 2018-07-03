المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 3 غارات على حجة

شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم ثلاث غارات على محافظة حجة .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة المزرق.

(سبأ)

