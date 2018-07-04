المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 29 مواطناً بغارات للعدوان

استشهد 15 مواطناً و جرح 14 آخرون بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي والقصف الصاروخي والمدفعي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أن 11 مواطناً استشهدوا و جرح 11 آخرون معظمهم نساء وأطفال بغارة لطيران العدوان استهدفت حفل زفاف بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، واستشهدت امرأة جراء استهداف منزل بغارتين في منطقة النعاشوة بمديرية حيدان .



وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بجروح جراء القصف الصاروخي والمدفعي على القرى الآهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية ، واستهدف قصف مماثل مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية .



وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية كتاف و ثلاث غارات على منطقة البقع و غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح .



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة عمال وإصابة اثنين آخرين بغارة لطائرة بدون طيار على إحدى المزارع بمديرية حيران في محافظة حجة ، فيما شن الطيران الحربي غارة على منطقة العطن بمديرية بكيل المير و ثلاث غارات على منطقة المزرق .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن امرأة أصيبت بجروح وتدمير منزل وسيارة جراء غارة لطيران العدوان على منطقة محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء .

