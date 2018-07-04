المؤتمرنت -

عمليات نوعية للجيش واللجان في نهم ولحج

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة في نهم ولحج.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقعهم في ميمنة المنارة بجبهة نهم.



وأوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في كرش بمحافظة لحج، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى السيطرة على أحد المواقع واغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم.