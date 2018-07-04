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المؤتمر نت - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم

توضيح هــام من مؤسسة الاتصالات
الأربعاء, 04-يوليو-2018
المؤتمرنت -
توضيح هــام من مؤسسة الاتصالات
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم خروج أكثر من 80 بالمائة من السعات الدولية للانترنت عن الخدمة بعد تعرض كابل الألياف الضوئية لثلاثة أقطاع متزامنة.

وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة أن أكثر من 80 بالمائة من السعات الدولية للانترنت خرجت عن الخدمة جراء تعرض كابل الألياف الضوئية لأعمال تخريبية.

وأشار المصدر إلى أن فرق فنية خاصة بالمؤسسة تقوم بإصلاح الكابل وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة .. معربه عن أسفها للمشتركين جراء هذا الخلل الخارج عن ارادتها.








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