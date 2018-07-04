المؤتمرنت -

جريح بقصف مدفعي على صعدة والعدوان يشن 18 غارة

واصل تحالف العدوان السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة في محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية بالصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة طفل بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.



وذكر المصدر أن مناطق متفرقة بمديريات الظاهر وحيدان ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف طال منازل المواطنين ومزارعهم.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على منزل مواطن في منطقة نعشاو بمديرية حيدان أدت إلى تدميره.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 10 غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية باقم، وأربع غارات على مديرية كتاف بالإضافة إلى ثلاث غارات على منطقة علاف بمديرية سحار خلفت أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين.



