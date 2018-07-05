الخميس, 05-يوليو-2018 الساعة: 09:02 م - آخر تحديث: 09:00 م (00: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في نهم ولحج

قتلى من المرتزقة بهجوم في نهم وصد زحف بلحج
الخميس, 05-يوليو-2018
المؤتمرنت -
قتلى من المرتزقة بهجوم في نهم وصد زحف بلحج
سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في نهم ولحج.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً خلال محاولة مرتزقة العدو الزحف على تباب الرباح الغربي وسوائل الجرجور بالمدفون وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى.

وأشار المصدر إلى فرار المرتزقة تاركين جثث قتلاهم في السوائل والشعاب.

وأوضح المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين كسروا زحفا واسعا لمرتزقة العدو على مواقعهم في منطقة السحي بالشريجة.

مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان خلال كسر الزحف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب مستقر وسط تراجع الدولار
اقتصاد: الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوع
أخبار: توضيح هــام من مؤسسة الاتصالات
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في نهم ولحج
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أخبار: استشهاد وإصابة 29 مواطناً بغارات للعدوان
رياضة: إنجلترا تكمل عقد ربع النهائي على حساب كولومبيا
أخبار: رئيس المؤتمر الشعبي يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار: ابوراس يلتقي البعثة الدولية للصليب الأحمر
أخبار: قصف مدفعي يدك مواقع للعدوان في جيزان
رياضة: السويد تتأهل لربع نهائي مونديال روسيا
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على حجة
أخبار: إطلاق صاروخ باليستي على مدينة فيصل العسكرية
اقتصاد: الذهب يرتفع من أدنى مستوى مع تراجع الدولار
أخبار: ارتفاع ضحايا مجزرة العدوان بحفل زفاف صعدة إلى ٢٢
أخبار: طيران العدوان يشن 18 غارة على 4 محافظات
أخبار: مصرع العشرات من جنود العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)
رياضة: مونديال روسيا ..بلجيكيا تهزم اليابان 2/3
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلساته السبت القادم
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على تعز
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على حجة
أخبار: الراعي يلتقي اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات
رياضة: مونديال روسيا .. فوز البرازيل على المكسيك 2/صفر
أخبار: المبعوث الأممي مارتين غريفيث يصل صنعاء
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018