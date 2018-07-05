المؤتمرنت -

قتلى من المرتزقة بهجوم في نهم وصد زحف بلحج

سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في نهم ولحج.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً خلال محاولة مرتزقة العدو الزحف على تباب الرباح الغربي وسوائل الجرجور بالمدفون وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى.



وأشار المصدر إلى فرار المرتزقة تاركين جثث قتلاهم في السوائل والشعاب.



وأوضح المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين كسروا زحفا واسعا لمرتزقة العدو على مواقعهم في منطقة السحي بالشريجة.



مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان خلال كسر الزحف.

