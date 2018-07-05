المؤتمرنت -

طيران العدوان يعاود قصف صعدة وحجة بـ50 غارة

عاود طيران العدوان السعودي استهداف محافظة صعدة بـ40 غارة، كما شن 10 على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان الإجرامي كثف من وتيرة قصفه الجوي والصاروخي، حيث استهدف بـ 20 غارة حتى الآن مناطق متفرقة بمديرية باقم أحدثت أضرار في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وأشار المصدر إلى أن مناطق سكنية متفرقة بمديريات الظاهر وحيدان ورازح وباقم تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف طال منازل المواطنين ومزارعهم والطرق العامة مخلفا خسائر مادية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أكثر من عشرين غارة على أماكن متفرقة بمديرية حيدان وساقين، مبينا أن الغارات خلفت أضرارا مادية بالغة في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.



وفي محافظة حجة، أفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي.

