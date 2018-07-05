المؤتمرنت -

الاتصالات تؤكد عودة خدمة الانترنت لوضعها الطبيعي

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم عودة خدمات الإنترنت والاتصالات إلى وضعها الطبيعي في العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.



وأكد مصدر مسؤول بالمؤسسة عودة خدمات الإنترنت لوضعها الطبيعي بعد أن تمكن الفريق الفني المتخصص من إصلاح 90 بالمائة من كابلات الألياف الضوئية التي حصل الانقطاع فيها مساء أمس الأربعاء.



وأوضح المصدر أن الفرق الفنية والهندسية عملت على مدار الساعة وبذلت جهودا كبيرة لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها.



وأشاد المصدر بالجهود التي بذلتها الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة لبقاء خدمات الاتصالات والإنترنت واستمرار وصولها لمختلف محافظات الجمهورية خاصة في الأوضاع الراهنة.