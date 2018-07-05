المؤتمرنت -

مصرع وإصابة 35 مرتزقا وتدمير 11 آلية بالساحل الغربي

لقي 15 من مرتزقة العدو مصرعهم وأصيب 20 آخرون بهجوم نوعي لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على اطراف منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي على الساحل الغربي خلال الساعات الماضية.



وأشار مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية دمروا خمس آليات عسكرية للغزاة والمحتلين بينها مدرعات اشكوش الأمريكية بمن عليها من عناصر العدو.



وأوضح المصدر أن العدو فشل في إخلاء قتلاه وجرحاه إلا عن طريق البحر بعد أطباق الجيش واللجان الشعبية الحصار على المنطقة المستهدفة من جميع النقاط البرية.



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدد من المواقع والمزارع التي كان العدو يعدها للتمركز فيها.



ولفت المصدر إلى أن وحدة متخصصة من الجيش واللجان الشعبية مسنودة بأبناء تهامة الأحرار نفذت عملية نوعية في محيط منطقة الجبيلة بالتحيتا تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من التباب الرملية الهامة وتكبيد العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والآليات التي تم تدمير ست منها كليا بمن عليها من بينها أطقم رشاشة ومدرعات اشكوش أمريكية.



وبين المصدر أن قوى العدوان فشلت من تنفيذ هجوم على شمال التحيتا وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي .. مؤكدا تدمير عدد من الأطقم والمدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة.



وحسب وكالة سبأ فقد أكد المصدر استمرار العمليات بالساحل الغربي للتصدي لمحاولة العدو تنفيذ عمليات هجومية وزحوف على عدد من المواقع في الدريهمي والتحيتا وغيرها من المناطق.



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية مستمرين في قطع خطوط إمداد العدو وتطوير التكتيكات القتالية بحسب تطور المعركة واستراتيجية العدو في استهداف الساحل الغربي.